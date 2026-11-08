Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis'te okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte

Bitlis'te etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı, 9 Kasım Pazartesi günü için okul tatili beklentisini beraberinde getirdi. Öğrenciler, yeni haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını öğrenmek için Bitlis Valiliğinin açıklamalarını takip ediyor.