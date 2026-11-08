Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis'te okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte

Bitlis'te öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı geliyor. 8 Kasım 2026 itibarıyla 9 Kasım Pazartesi için Bitlis genelinde eğitime ara verildiğini açıklayan doğrulanmış bir valilik duyurusu bulunmuyor.
Mevcut durumda okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşım koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar ise tatil kararının değerlendirilmesinde etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor.