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Giriş Tarihi: 08.11.2026 18:55 Son Güncelleme: 08.11.2026 19:05

Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis'te okullar açık mı kapalı mı? Gözler Valilikte

Bitlis'te hava koşullarının değişmesiyle birlikte okul tatili araştırmaları hız kazandı. 9 Kasım Pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanan öğrenciler, kar yağışının ardından eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bitlis Valiliğinin açıklayacağı karar, öğrencilerin yeni hafta planlarını belirleyecek. Peki, yarın Elazığ'da okullar tatil mi?

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Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis’te okul var mı yok mu? Gözler Valilikte
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Bitlis'te etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı, 9 Kasım Pazartesi günü için okul tatili beklentisini beraberinde getirdi. Öğrenciler, yeni haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını öğrenmek için Bitlis Valiliğinin açıklamalarını takip ediyor.

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis’te okul var mı yok mu? Gözler Valilikte

BİTLİS'TE 9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bitlis'te öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı geliyor. 8 Kasım 2026 itibarıyla 9 Kasım Pazartesi için Bitlis genelinde eğitime ara verildiğini açıklayan doğrulanmış bir valilik duyurusu bulunmuyor.

Mevcut durumda okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşım koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar ise tatil kararının değerlendirilmesinde etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor.

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis’te okul var mı yok mu? Gözler Valilikte

BİTLİS VALİLİĞİNDEN 9 KASIM KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Bitlis Valiliği tarafından pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış bir okul tatili açıklamasına ulaşılamadı. İl genelinde veya bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi durumunda kararın kapsamı resmî duyuruyla bildirilecek.

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Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi Bitlis’te okul var mı yok mu? Gözler Valilikte

Bitlis merkez başta olmak üzere Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki'de yaşayan öğrencilerin de valilik ve kaymakamlık açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

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