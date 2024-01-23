Bitmek bilmeyen halsizliğin sebebi! Magnezyum depolarını doldurmak için...

Magnezyum eksikliği ile ilgili bir sorununuz olup olmadığını anlamak için birkaç ayrıntıya bakmak gerekebilir. Doğru ipuçlarını izlediğinizde birçok sorunla mücadeleyi de kolaylaştırabilirsiniz.
HAYATİ DESTEK
Magnezyum, hormon üretimindeki etkileri nedeniyle vücut için hayati minerallerden biridir. Bu mineral sayesinde kas ve kemik oluşumu, düzenli bir işleyiş gösterebilir. Ayrıca sinirleri ve kasları da gevşeterek vücudun rahatlamasını sağlar. Ruh sağlığını destekleme işlevinin yanı sıra enerji metabolizmasını da destekleyebilir.
Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenlenmesini sağlayan bu mineral, olası bir kronik rahatsızlığa karşı kendinizi korumanın anahtarlarından biridir.
EKSİKLİK SEMPTOMLARI
ÇÖZÜM
Magnezyum içeren daha fazla besin tüketmek, bu mineral eksikliğini gidermenin en iyi yoludur. Uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeklerini düşünün. Uzun süredir migren ataklarından, yüksek tansiyondan ve kas sorunlarından kurtulmak için bu besinleri düzenli olarak diyetinize dahil edebilirsiniz.