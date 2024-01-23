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Giriş Tarihi: 23.1.2024 17:21

Bitmek bilmeyen halsizliğin sebebi! Magnezyum depolarını doldurmak için...

Sıklıkla baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk gibi belirtilerle mücadele ediyorsanız, kronik bir hastalığınızın olup olmadığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Fakat bunun sebebi aslında "magnezyum eksikliği" olabilir. Genellikle vitamin eksiklikleri kadar bahsedilmeyen bu konu, aslında düşündüğümüzden daha yaygın bir sorun. İşte magnezyum eksikliği ve belirtileri...

Bitmek bilmeyen halsizliğin sebebi! Magnezyum depolarını doldurmak için...

Magnezyum eksikliği ile ilgili bir sorununuz olup olmadığını anlamak için birkaç ayrıntıya bakmak gerekebilir. Doğru ipuçlarını izlediğinizde birçok sorunla mücadeleyi de kolaylaştırabilirsiniz.

HAYATİ DESTEK

Magnezyum, hormon üretimindeki etkileri nedeniyle vücut için hayati minerallerden biridir. Bu mineral sayesinde kas ve kemik oluşumu, düzenli bir işleyiş gösterebilir. Ayrıca sinirleri ve kasları da gevşeterek vücudun rahatlamasını sağlar. Ruh sağlığını destekleme işlevinin yanı sıra enerji metabolizmasını da destekleyebilir.

Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenlenmesini sağlayan bu mineral, olası bir kronik rahatsızlığa karşı kendinizi korumanın anahtarlarından biridir.

EKSİKLİK SEMPTOMLARI

  • Tatlı yeme isteği
  • Baldırlarda kas krampları
  • Uykusuzluk
  • Ağrılı eklemler
  • Yorgunluktan muzdarip olmak
  • Yüksek tansiyon
  • Kaslarda gevşeklik hissi
  • Depresif hissetmek
  • Düzensiz kalp ritmi
  • Migren

ÇÖZÜM

Magnezyum içeren daha fazla besin tüketmek, bu mineral eksikliğini gidermenin en iyi yoludur. Uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeklerini düşünün. Uzun süredir migren ataklarından, yüksek tansiyondan ve kas sorunlarından kurtulmak için bu besinleri düzenli olarak diyetinize dahil edebilirsiniz.

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Bitmek bilmeyen halsizliğin sebebi! Magnezyum depolarını doldurmak için...
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