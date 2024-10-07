Biyonik kollarla hayata sımsıkı sarıldı

Gaziantep geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden 22 yaşındaki Yüksel Keler, takılan biyonik kollarla yeniden hayata tutundu. Araban ilçesinde yaşayan Yüksel Keler, 6 yıl önce babasına yardım ederken, kollarını mısır makinesine kaptırdı. İki kolunu da kaybeden Keler, yaşadığı zorluklara rağmen hayata küsmedi. Keler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle bir süre önce biyonik kollarına kavuştu. Kısa sürede yeni kollarına uyum sağlayan Keler, hayata yeniden dört elle sarıldı.Yaşadıklarını, evinde kendisini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlatan Keler, "Zor bir süreç oldu ama yılmadım. Ailemin desteği sayesinde kendi işlerimi görebiliyorum. Artık kahve bile yapabiliyorum. Eğitimine devam edip mezun oldum. Şimdi engellilere yönelik e-KPSS'ye girdim. Atanırsam engellilere yönelik bir işte çalışmak istiyorum" dedi. Yüksel Keler'in annesi Zeynep Keler ise 6 yıl boyunca yaşadıkları zorlukları anlattı. Başkan Şahin de, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ortez-protez atölyesinde verilecek destekle biyonik kollarının kullanımıyla ilgili eksiklerini gidereceklerini sözlerine ekledi.