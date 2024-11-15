Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Biz konserlere değil, insanımıza para harcıyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Defne İlçesi'nde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserler için yaptığı 80 milyon TL'lik harcamaları eleştirerek "Bazıları gider bir konsere 70-80 milyon para verir, biz de onların verdiği paraların üçte biri paralarla öğrencilerimize burs; cenaze sahiplerine destek verir, milletimize hizmet ederiz. İşte aramızdaki fark bu!" dedi.

HATAY'IMIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

31 Mart seçimlerinden hemen sonra hiç zaman kaybetmeden ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Öntürk, "Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 3 ayda Hatay genelinde bin 400 kilometrenin üzerinde yol yaptık. Defne Turunçlu Mahallesi'ndeki vatandaşların kötü kokudan dolayı kaldırılmasını talep ettiği arıtma tesisi ile ilgili seçim öncesi verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışmalara başladık. Defneli vatandaşları bu kötü kokuya mahkûm bırakmayacağız. Ayrıca Harbiye şelalelerinin eski günlerdeki ihtişamına kavuşması için de gerekli imar çalışmaları ve projelendirmelerin de yapılmaya başlandı" diye konuştu.

"BİZ MİLLETİMİZE HİZMET EDERİZ"

Bir yandan şehrin ihya ve inşası için çalışırken bir yandan da sosyal projelere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Öntürk, "Yine seçim öncesi üniversite öğrencilerimize yönelik 'İlk Bavulum İlk Biletim' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında 8 bin üniversite öğrencimize destek verdik. Hesaplarına 2 bin TL para yatırdık. Taziye evlerimize su, çay ve lokum gönderiyoruz. İlerleyen zamanlarda cenazelerde yemekte dağıtacağız. Bizim öğrencilerimize, cenazelere harcadığımız paralar, başka belediyelerin bir konsere verdiğinin 3'te birinin parası. Bazıları bir şarkıcıya 70-80 milyon lira para verirken biz öğrencilerimize burs; cenaze sahiplerine destek verir, milletimize hizmet ederiz. İşte aramızdaki fark bu!" şeklinde konuştu.