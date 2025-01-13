Bizi bebek katili olarak gösteriyorlar

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık ile 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları yer aldı. Sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Sanık Fırat Sarı savunmasında, "Gerçek dışı haberler yapılıyor. Biz en iğrenç insanlar haline geldik. Bebek katili, kan satan, organ satan insanlar haline geldik. Bu haberlerin durması gerekiyor" dedi. Duruşma bugüne ertelendi.