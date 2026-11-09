“Bizim Mahalle’de” umut seferberliği

İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje, Beykoz Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçenin 45 mahallesinde uygulanırken okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, din görevlileri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan ekipler, haneleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde belirliyor ve tespit edilen sorunlara ilgili kurumların desteğiyle çözüm üretiyor.

'HER VATANDAŞIMIZA ULAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yerel yönetim, muhtarlıklar, kamu kurumları, okul aile birlikleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Ürkmezer, çalışmaları sürekli değerlendirdiğini ifade ederek, "Sayın Valimizin talimatıyla bu model İstanbul'un 39 ilçesinde birer mahallede uygulanırken biz, Beykoz'un 45 mahallesinin tamamında eş zamanlı yürütüyoruz. Bu, '50 kişiyle görüştük, bitti' denilecek bir iş değil. Hayat devam ettikçe risk altındaki her vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

SOSYAL DESTEK ÇOCUKLARA VE AİLELERE UMUT OLDU

"Bizim Mahalle, Güçlü Toplum" Projesi kapsamında devamsızlık yapan 192 öğrenci yeniden okula kazandırılırken, 600 öğrenciye aylık 2 bin lira kantin kartı desteği sağlandı. Adli süreçteki 82 çocuk ve ailelerine psikolojik danışmanlık verildi; çocuklar spor ve sağlık hizmetlerine yönlendirildi. Ürkmezer, proje kapsamındaki çocukların hiçbirinde mükerrer suç vakasına rastlanmadığını belirtti. Ayrıca aile içi şiddet mağduru 129 kadına ulaşılırken, 17 kadına psikososyal, hukuki ve ekonomik destek sunuldu. TÜİK verilerine göre Beykoz'da okuma yazma bilmeyen insan sayısı 3500 kişi olarak belirlenirken bir yılda açılan 53 okuma yazma kursuna yaklaşık 500 kişi katıldı.