’Bizim Mahalle’de Umut Seferberliği

İstanbul Valiliği
'nin hayata geçirdiği projeyle vatandaşlara yerinde psikolojik destek, öğrencilere kantin desteği, ailelerine psikolojik danışmanlık veriliyor. Beykoz Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçenin 45 mahallesinde uygulanan projeyle ekipler, haneleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde belirliyor ve sorunlarla ilgili çözüm üretiyor. "Bizim Mahalle, Güçlü Toplum" Projesi kapsamında devamsızlık yapan 192 öğrenci yeniden okula kazandırılırken, 600 öğrenciye aylık 2 bin lira kantin kartı desteği sağlandı. Adli süreçteki 82 çocuk ve ailelerine psikolojik danışmanlık verildi; çocuklar spor ve sağlık hizmetlerine yönlendirildi. Ayrıca aile içi şiddet mağduru 129 kadına ulaşılırken, 17 kadına psikososyal, hukuki ve ekonomik destek sunuldu. TÜİK verilerine göre Beykoz'da okuma yazma bilmeyen insan sayısı 3500 kişi olarak belirlenirken bir yılda açılan 53 okuma yazma kursuna yaklaşık 500 kişi katıldı. Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yerel yönetim, muhtarlıklar, okul aile birlikleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör