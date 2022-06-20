Böbrek naklinde devrim

ABD'libilim insanları böbrek hastaları için devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar, böbrek ve kök hücre naklinde yeni bir teknik geliştirdi. Söz konusu teknik aralarında 8 yaşındaki Kruz Davenport ve 7 yaşındaki kız kardeşi Paizlee Davenport'un da olduğu nadir rastlanan bir genetik hastalıktan mustarip üç çocuğa uygulandı. Hastaların hiçbirinin bağışıklık hücrelerinin alıcının vücuduna içeriden saldırdığı graft-versus-host hastalığına yakalanmadığı kaydedildi. Ayrıca, çocukların bağışıklık baskılayıcı ilaca ihtiyaç duymadığı bildirildi.Üç çocukta da ebeveynlerinden biri hem kök hücre hem de böbrek donörü oldu. Önce kök hücre nakli tamamlandı. 5 ila 10 ay sonra ise böbrek nakli yapıldı. Üç hasta da 22 ila 34 aydır yeni böbrekleriyle yaşıyor. Kardeşlerin annesi Jessica Davenport, "Onlar artık yürüyen mucizeler" diye konuştu. Araştırma ekibinden Dr. Amit Tevar ise tekniği "çığır açıcı" olarak nitelendirdi.Organ nakillerinde alıcı, bağışıklık sisteminin organı reddetmesini önlemek için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bağışıklık baskılayıcı bu ilaçlar, alıcıları enfeksiyon ve kanser riskine sokuyor. Doktorlar, bunu azaltmak veya ortadan kaldırmak için, bağışçının kemik iliğindeki kök hücreleri, yeni organlarıyla birlikte alıcıya naklediyordu. Ancak bu kök hücre nakilleri de büyük risk taşıyor. Örneğin graft-versus-host hastalığı denen durumda yeni bağışıklık hücreleri, alıcının vücuduna saldırıyor. DIŞ HABERLER