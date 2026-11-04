Böbrek nakliyle hayatı değişti

İzmir'de 17 yıl önce üniversite sınavına hazırlandığı dönemde sağ böbreğinde atrofi, sol böbreğinde ise hidronefroz tespit edilmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine giren Kıymet Merve Duman'ın üniversite hayali yarıda kaldı. Duman, organ naklinin kendisine yeni bir hayat sunduğunu söyledi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Kıymet Merve Duman, üniversite eğitimini tamamladı ve memur olarak çalışma hayatına başladı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde idari amir olarak görevlendirildi. İşini severek sürdüren Duman, kendisine yeni bir hayatın kapısını açan organ bağışının önemini anlatmak için de gönüllü çalışmalara katılıyor.

Eşrefpaşa Hastanesi Organ Bağışı Birimi'nde gönüllü olarak görev alan genç kadın, "Nakilden sonra üniversiteyi bitirdim, memur oldum, bir kızım oldu. Ben diyalize girerken bir çocuğum olacağını hayal bile edemiyordum. Kızım beni hayatta tutan en büyük sebeplerden biri oldu. Sağlıksızken hayata bakış açınızla organ naklinden sonra hayata bakış açınız arasında çok fark var. Umudum yoktu ama bir kişi bana umut oldu. İnşallah bundan sonra da organ bağışı daha da yaygınlaşır ve nakil bekleyen hastalara umut olur" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör