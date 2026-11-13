Böcek değil adeta mücevher! Binlerce kişi oy verdi birinci seçildi: "Yeni yılın en güzeli"

Üstelik bu büyüleyici böcek, Mallee Bronze Azure ve Orchard Swallowtail gibi ülkenin en çok sevilen, son derece estetik ve popüler iki kelebek türünü bile geride bırakmayı başardı. 2025 yılına kıyasla katılım oranının %86 gibi devasa bir artış gösterdiği oylama, halkın bu altın renkli mucizeye ne kadar büyük bir sevgi beslediğini ve doğayla olan bağını yeniden keşfettiğini kanıtlıyor.