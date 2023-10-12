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Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:24 Son Güncelleme: 12.10.2023 17:17

Böcek gençlik kotası itirazının geri çekilmesi sayesinde kurultay delegesi seçildi

CHP’de kurultay mesaisi sürerken, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listelerinden Antalya cephesinde soğuk rüzgarlar esti. Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olarak bilinen Muhittin Böcek, Nail Kamacı’nın 390 oyla il başkanı seçildiği Antalya kongresinde, 61 çizik yedi. Listeye giremeyen Böcek, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı olan Özkan Yılmaz’a yapılan baskı sonucu "gençlik kotası" itirazının geri çekilmesi sayesinde kurultay delegesi seçildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Böcek gençlik kotası itirazının geri çekilmesi sayesinde kurultay delegesi seçildi

Geçtiğimiz pazar günü yapılan tartışmaların ve skandalların gölgesinde kalan 38'inci CHP Antalya İl Kongresi'nde il başkan adaylığından çekilen Devrim Kök ve Altan Ayaz'ın yokluğunda Nuri Cengiz ve Nail Kamacı il başkanlığı için kozlarını paylaştı. Koltuk savaşının kıran kırana geçtiği 38'inci CHP Antalya İl Kongresi'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteklediği iddia edilen mevcut başkan Nuri Cengiz'in 208 oyuna karşılık, 390 oy alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Beledi Başkanı Semih Esen'in desteklediği CHP Antalya eski Milletvekili Nail Kamacı, il başkanı seçildi.

BÖCEK VE KUMBUL'A DELEGE ŞOKU

Tartışmaların odağındaki 38'inci CHP Antalya İl Kongresi sonuçlanmasına rağmen skandalların halen ardı arkası kesilmedi. Ankara'da 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve CHP Genel Başkanı ile üst yönetim organlarının seçileceği kurultaya il kongrelerinde seçilen kurultay delegelerinin kimler olduğu da merakla takip edilirken Nazım Hikmet Kongre Salonu'nda yapılan 38'inci CHP Antalya İl Kongresi'nde Kamacı'nın listesinden kurultay delege adayı yazılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 61 il delegesinden çizik yediği öğrenildi. Ayrıca eski il başkanlarından Ahmet Kumbul'un ise 63 çizik yediği görüldü.

ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA LİSTEYE GİRDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Nuri Cengiz'i desteklemesine rağmen Nail Kamacı'nın listesine de kurultay delegesi olarak yazıldı. Fakat sandıklar açıldığında Böcek'in üstü 61 delege tarafından çizildi. Öte yandan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı olan Özkan Yılmaz'ın gençlik kotasına uyulmadığı ve Şengül Yeşildal'ın ise cinsiyet kotasına uyulmadığı gerekçeleri ile itiraz ettiği öğrenildi.

Bu gelişmeler sonrası Böcek'in kurultay delegesi olamayacağı ortaya çıkınca kurultay delegesi olmak için gençlik kotasına uyulmadığı gerekçesi ile itiraz eden CHP Gençlik Kolları İl Başkanı olan ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Özkan Yılmaz'ın itirazı yapılan baskılar sonucunda geri çektirildi. Parti büyükleri tarafından yapılan baskılar sonucunda işten çıkarılması korkusuyla itirazını geri çeken Özkan Yılmaz'ın yerine kurultay delegesi olarak Böcek'in seçildiği görüldü. Ayrıca Özkan Yılmaz'ın yanında cinsiyet kotasına uyulmadığı gerekçesi ile itirazda bulunan Şengül Yeşildal'ın da itirazının kabul edilmesiyle Ahmet Kumbul yerine Yeşildal, kurultay delegesi listesine eklendi.

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Böcek gençlik kotası itirazının geri çekilmesi sayesinde kurultay delegesi seçildi
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