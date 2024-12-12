Haberler Yaşam Haberleri Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:28

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. maçında Bodo Glimt takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. TRT 1 ekranlarından takip edilecek karşılaşmada siyah beyazlıların eksikleri dikkat çekiyor. İlk 24 takım arasında kalıp play-off ile son 16 turunu zorlamak isteyen Kara Kartal'ın farklı bir ilk 11 denemesi bekleniyor. İşte, Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz...

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz

Avrupa Ligi maçları TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. Bodo Glimt Beşiktaş maçı için nefeslerini tutan taraftar karşılaşmadan puan bekliyor. Canlı maç izle araştırmalarına hız kazandıran siyah beyazlı ekipte Immobile'nin sakatlığı konuşuluyor. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle linki!

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GÖZLER BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA

11 Aralık günü 6. karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe Athletic Bilbao maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Sırada Beşiktaş ve Galatasaray var. Beşiktaş Bodo Glimt ile karşılaşırken Galatasaray Malmö karşısında olacak.

BODO GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Bodo Glimt Beşiktaş maçı TRT 1 canlı maç izle ekranında:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

IMMOBILE SAKATLIĞI

MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilen Ciro Immobile'nin Bodo/Glimt maçında riske atılmayacağı konuşulmaya başladı.

Buna göre ilk 11'de Immobile açığının Semih Kılıçsoy tarafından doldurulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA