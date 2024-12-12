Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GÖZLER BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA

11 Aralık günü 6. karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe Athletic Bilbao maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Sırada Beşiktaş ve Galatasaray var. Beşiktaş Bodo Glimt ile karşılaşırken Galatasaray Malmö karşısında olacak.