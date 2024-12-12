Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 izle Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle HD, şifresiz

Avrupa Ligi maçları TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. Bodo Glimt Beşiktaş maçı için nefeslerini tutan taraftar karşılaşmadan puan bekliyor. Canlı maç izle araştırmalarına hız kazandıran siyah beyazlı ekipte Immobile'nin sakatlığı konuşuluyor. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle linki!
FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GÖZLER BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA
11 Aralık günü 6. karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe Athletic Bilbao maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Sırada Beşiktaş ve Galatasaray var. Beşiktaş Bodo Glimt ile karşılaşırken Galatasaray Malmö karşısında olacak.
IMMOBILE SAKATLIĞI
MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilen Ciro Immobile'nin Bodo/Glimt maçında riske atılmayacağı konuşulmaya başladı.
Buna göre ilk 11'de Immobile açığının Semih Kılıçsoy tarafından doldurulması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş