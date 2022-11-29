Bodrum Gezilecek Yerler – Yazın ve Kışın Bodrum’da Yapılacaklar, Fotoğraf Çekilecek Yerler, Gezilecek Koylar Nereler, Neleri Meşhur?

Bodrum gezilecek yerler arasında görülmesi gereken birçok yer isminden bahsedilebilir. Bodrum'un neleri meşhur sorusuna ise hem tatları hem de yöresel özellikleri bakımından yanıt verilebilir. Bunların yanında tatilcilerin en çok ilgisini çeken konulardan arasında Bodrum'da fotoğraf çekilecek yerler ilk sıralarda gelir. Yazın ve kışın Bodrum'da yapılacaklar, fotoğraf çekilecek yerler, gezilecek koylar nereler, neleri meşhur sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Bodrum Gezilecek Yerler

Bodrum hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok turist çeken turizm alanlar arasında yer alır. Denizi, yeşil ormanları ve tarihi mekanları ile gelenlere farklı türde tatil avantajları sunar. 60'dan daha fazla mavi bayraklı plajı bulunan Bodrum mavi ve yeşilin bütünleştiği noktalar arasında yer alır. son derece kaliteli bir tatil yeri olan Bodrum'da gezip görülebilecek en güzel yerler arasında şunlar yer alır:

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Zeki Müren Sanat Müzesi

Bodrum Deniz Müzesi

Barlar Sokağı

Bodrum Tuzla Kuş Cenneti

Tavşan Adası

Karaada

Bodrum Kalesi

Halikarnas Mozolesi

Bodrum Antik Tiyatro

Bunların dışında Pedasa Antik Kenti, Myndos Kapısı gibi son derece merak uyandıracak yerler bulunur. Bodrum'u gezebilmek için bir gün yeterli bir zaman dilimi değildir. Burada hem denize girmek hem de çevredeki görülmesi gereken yerleri gezebilmek için bir günden daha fazla kalınması gerekir.

Bodrum Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Fotoğraf çekmeyi sevenler için Bodrum birçok farklı alana sahiptir. Fotoğraf çekimine en uyguna alanlardan birisi Bodrum Kalesi'dir. Kayalık bir alan üzerinde yer alan kaleden farklı manzara fotoğrafları çekilebilir.

Tarihi mekanlara merakı olanlar için Yalıkavak Kaya Mezarları fotoğraf çekimine uygun yerler arasında yer alır. Bodrum Antik Tiyatrosu, Bodrum Yel Değirmenleri fotoğraf çekimi için tercih edilebilecek alanlar arasında yer alır.

Bodrum'un Neleri Meşhurdur?

Bodrum birçok önemli özelliği ile öne çıkan tatil lokasyonları arasında yer alır. Yöresel tatları başta olmak üzere birçok önemli özelliği ile oldukça merak edilen yerler arasında yer alır. Bodrum'un en önemli tatları arasında kabak çiçeği dolması ilk sıralarda gelir. Bunun yanında Bitez dondurması oldukça meşhurdur. Sebzeli döner yine önemli tatları arasında yer alır. Bodrum'dan hediye alınmak istenirse yöresel ürünler oldukça ilgi çeker. Takılar, el yapımı lambalar tatil beldesine özgü hediyelikler arasında yer alır.

Bodrum'un Önemli Koyları

Bodrum'un önemli birçok koyu bulunur. Turistlerin oldukça keyif aldığı bu koyları bir günde gezmek pek mümkün değildir. Bodrum'un en önemli koyları arasında özellikle şunlar yer alır:

Yalıçiftlik Kargıcak Koyu

Göltürkbükü Cennet Koyu

Yalıkavak Küdür Koyu

Akyarlar Karaincir Koyu

Alman Koyu

Tavşan Burnu Koyu

Bardakçı Koyu

Aspat Koyu

Cennet Koyu

Tilkicik Koyu

En önemli koyları arasında yer alır. Bu koylar yanında Bodrum'un oldukça dikkati çeken plajları bulunur. İçmeler Plajı, Gümbet Plajı, Torba Halk Plajı, Bitez plajı gibi birçok plajda deniz ve güneşin keyfi çıkarılabilir. Bodrum'da tatilciler için birçok aktivite düzenlenir. Bu aktiviteler oteller ve turizm şirketleri tarafından hazırlanan organizasyonlardır. Yamaç paraşütü, tekne gezintileri, plaj partileri Bodrum'un hareketli yaşantısını merak edenlerin tercihleri arasında yer alır.