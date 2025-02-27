Bodrum’da acı olay! Ağaç budarken duvardan düşüp öldü

Bodrum Gümbet Mahallesindeki bir sitede 26 Şubat'ta öğle saatlerinde iddiaya göre, kaptan olduğu öğrenilen Alettin Cura site içerisinde bulunan bir ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi.

Bunun üzerine Karakaş, ağacı budamak için bir duvarın üzerine çıktı. Karakaş, budama yaptığı sırada dengesini kaybederek, 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Cura'yı gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen Cura, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.