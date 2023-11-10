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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:50

Bodrum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Milas-Bodrum Karayolu'nda dün meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, biri profesör 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada otomobilin arkasına hiç bakmadan şerit değiştirip seyir halindeki otobüsün önüne geçtiği görüldü.

İHA
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Milas Meşelik Mahallesi Adabükü Boğaziçi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hatay Bodrum seferini yapan otobüs aniden önüne kıran otomobile çarpmıştı. Kara yolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza anında kaydedilen görüntülerde; otobüsün sol şeritte seyir halindeyken, otomobilin sağ şeritten aniden sol şeride geçtiği görülüyor. Kavşaktan dönmek için kontrolsüz geçiş yapan ve aniden önüne kıran otomobile çarpan otobüsün otomobile çarpma anı ise kayıtlara anbean geçti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sekreteri Hüseyin Dursun'un hayatını kaybettiği, Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Zeybek ile iç denetçi personeller Tuncay Taylan ve Ünal Tolun'un ağır yaralandığı kazada otomobilin manevrası görenleri şaşırttı.

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Bodrum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
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