Bodrum’da Ferhan Şensoy büstü

31 Ağustos'ta aramızdan ayrılan Orta oyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına çok sevdiği Bodrum'da büst yapıldı.

Heykeltraş Esra Sağlık Şenalp'in eseri olan büstün açılışına, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu da katıldı. Büst, Şensoy ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirildi.

BABAM BURAYI ÇOK SEVİYORDU

Emeği geçenlere teşekkür eden Derya Şensoy, "Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş'te çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebilmek demekti, çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş'e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Elif Durdu, Derya Şensoy ve diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi.