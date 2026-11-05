Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., R.Ç. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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