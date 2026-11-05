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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:06

Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 7’si tutuklandı.

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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama!
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasadışı göçle mücadele amacıyla ortak çalışma gerçekleştirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., R.Ç. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#MUĞLA #BODRUM

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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama!
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