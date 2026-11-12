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Giriş Tarihi: 12.11.2026 04:34

Bodrum'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kavşakta bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Bodrum’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren motosikletlinin cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#BODRUM #MUĞLA
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Bodrum'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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