Bodrum’da kaçak yapıya geçit yok

Bodrum'da, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulanıyor. 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 980 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 890 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 772 dosya yıkım programına alındı.

Bunun yanı sıra Kasım ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 18 milyon 545 bin 449 Lira para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında bugüne kadar toplam 487 inşaat için yıkım kararı alındı, 131 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 350 inşaat durduruldu. Kasım ayında ise 4 inşaata yıkım kararı verildi, 18 binaya yıkım kararı uygulandı ve 125 devam eden inşaat durduruldu.