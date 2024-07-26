Bodrum’da karavan ve çadırlara denetim

Bodrum'un Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkiinde yapılan denetimlerde bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

ÇADIRLAR İLE İLGİLİ DE DENETİMLER SÜRÜYOR

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, uyarılıyor, çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılıyor. Konuyla ilgili denetimlerin süreceği bildirildi.