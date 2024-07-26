Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da karavan ve çadırlara denetim
Giriş Tarihi: 26.7.2024 11:34 Son Güncelleme: 26.7.2024 11:49

Bodrum’da karavan ve çadırlara denetim

Bodrum’da kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar yapılıyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da karavan ve çadırlara denetim

Bodrum'un Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkiinde yapılan denetimlerde bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

ÇADIRLAR İLE İLGİLİ DE DENETİMLER SÜRÜYOR

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, uyarılıyor, çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılıyor. Konuyla ilgili denetimlerin süreceği bildirildi.

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Bodrum’da karavan ve çadırlara denetim
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