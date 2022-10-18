Bodrum’da lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan ve büyük gelir elde ettikleri tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları ve bu paraları aklamaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilere, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde erken saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince, 4 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 105 polis görev yaptı.
56 göçmenin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin suçta kullandığı tespit edilen 2 motoryat, 1 lüks araç ve 1 bot ele geçirilerek el konuldu. Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalarda 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin Türk lirası, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve şuçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.