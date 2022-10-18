Bodrum’da lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı

Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince, 4 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 105 polis görev yaptı.

56 göçmenin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin suçta kullandığı tespit edilen 2 motoryat, 1 lüks araç ve 1 bot ele geçirilerek el konuldu. Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalarda 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin Türk lirası, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve şuçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.