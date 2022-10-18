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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:08 Son Güncelleme: 18.10.2022 16:11

Bodrum’da lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı

Bodrum’da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli, 4 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 56 göçmenin yakalandığı operasyonda 2 motoryat, 1 lüks araç ve 1 bota el konuldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan ve büyük gelir elde ettikleri tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları ve bu paraları aklamaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilere, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde erken saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince, 4 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 105 polis görev yaptı.

56 göçmenin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin suçta kullandığı tespit edilen 2 motoryat, 1 lüks araç ve 1 bot ele geçirilerek el konuldu. Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalarda 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin Türk lirası, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve şuçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda S.Ö, Ö.Z, B.Y, H.Y, F.D, K.C, A.A, F.G, S.T.Ö, R.T, A.Ç.T, S.Ş. ve M.G. isimli 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Bodrum’da lüks yatla göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı
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