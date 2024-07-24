Bodrum’da metan gazı faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde marina önündeki kanalizasyon terfi merkezinde, yüklenici firma tarafından temizlik çalışması yapıldığı sırada metan gazından etkilenen bir işçi aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra ulaşılan Mehmet Nuri Baştuğ'un (38), yaşamını yitirdiği belirlendi. Temizlik çalışması sırasında gazdan etkilenen diğer işçiler Asım A. ve Refik K. ise hastaneye kaldırıldı. Baştuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.