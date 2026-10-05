Bodrum’da orman yangını: 8 Hava aracı, 22 kara aracıyla müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.30 sıralarında Mumcular yakınlarındaki Çocuk Mezarı mevkisinde başladı. Bölgeden yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

8 HAVA ARACI ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Yangının büyümesinin önüne geçilmesi amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçak havadan görev yaparken, karadan 16 arazöz ve 6 su tankeri alevlere müdahale ediyor. Hava araçları yangın bölgesine art arda su atışları gerçekleştirirken, kara ekipleri de alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını engellemek için çalışma yürütüyor.

RÜZGÂR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkili olan rüzgârın zaman zaman söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi. Ekipler yangının ilerleme yönünde tedbir alarak müdahalelerini sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü de eylül ayında yaptığı uyarıda, Muğla'nın da aralarında bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde sonbahar aylarında dahi orman yangını riskinin devam ettiğine dikkat çekmişti. Kuraklık, yüksek sıcaklık ve rüzgârın yangın riskini artırdığı belirtilerek vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları istenmişti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının kontrol altına alabilmek için 6 helikopter 2 uçak ile havadan ve 16 arazöz, 6 su tankeri ile karadan müdahale devam etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.