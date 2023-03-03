Bodrum’da su krizi kapıda

YAĞMUR YAĞMAZSA BODRUM YAZ AYLARINDA SUSUZ KALABİLİR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından birçok ünlünün konakladığı Bodrum'un içme ve kullanma suyunun karşılandığı iki barajda doluluk oranı geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 50 azaldı. Kayıtlarda yerleşik nüfusu yaklaşık 180 bin kişi olarak görünen, ikinci konutlar ve pandemi döneminde gelerek yerleşen ve nüfusunu Muğla'ya aldırmayanlar ile nüfusu iki veya üçe katlanan Bodrum, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler ile 2 milyon nüfusa ulaşacak. Kuraklığın böyle devam etmesi durumunda turizm kenti Bodrum, yaz aylarında susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.