Bodrum’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Buna göre Bodrum ilçesinde yapılan ikamet aramasında 870 gram kokain maddesi, 2200 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehir tacirleri ile mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.