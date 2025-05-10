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Giriş Tarihi: 10.5.2025 15:32 Son Güncelleme: 10.5.2025 15:35

Bodrum’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 870 gram kokain ve 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Buna göre Bodrum ilçesinde yapılan ikamet aramasında 870 gram kokain maddesi, 2200 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehir tacirleri ile mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Bodrum’da uyuşturucu taciri tutuklandı
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