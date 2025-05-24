Bodrum’da yaz hareketliliği başladı!

Gözde turizm merkezi Bodrumda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahiller hareketlendi. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği ilçede, nem oranı yüzde 40'a kadar çıktı. Havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, hafta sonunda denizin keyfini çıkardı.

Özellikle Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk gözlendi. Tatillerini Bodrum'da geçiren yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi, güneşlenerek yaz havasını yaşadı. Plajlardaki kalabalık, yaz sezonunu aratmadı. Çocuklu ailelerin sahilde uzun süre vakit geçirdiği gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise sıcak havadan korunmak için gölgede dinlenmeyi tercih etti. Hafta sonunu değerlendiren Bodrumlular da sahillere yöneldi. Kumbahçe sahilinde işletmesi bulunan Canan Topdemir, sezonun erken başladığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti. Önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini ifade etti.