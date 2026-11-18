TEKNEDEKİLER İSKELEYE ATLAYIP KURTULMUŞ

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, saat 03.43 sıralarında güvenlik görevlilerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın tüplerini alevlere yöneltemediği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin saat 03.48'de bölgeye ulaşarak söndürme çalışmalarına başladığı, marina personelinin saat 03.51'de yangın hortumuyla müdahaleye geçtiği belirtildi. Yangının başlamasından 19 dakika sonra hortum donatımının tamamlanarak su verildiği kaydedildi. Saat 03.52'de 'Iceberg' isimli teknedeki 2 kişinin iskeleye atlayarak kurtulduğu, yangının ise saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda, yangında rıhtımda oluşan hasarın giderilme bedelinin yaklaşık 37 milyon TL arasında olduğu belirtildi. Kısmi hasar gören 'Breeze' isimli motoryatın onarım maliyetinin 200 bin avro (11 milyon 82 bin TL) olabileceği değerlendirildi. Kullanılamaz hale gelen ve batan teknelerin güncel piyasa değerleri Sisu için 95 milyon TL, Lulu D'Angel için 620 bin avro (34 milyon 354 bin TL), Siesta için 4 milyon sterlin (265 milyon 880 bin TL), Dad's Toy için 1 milyon 750 bin TL, Cher için 960 bin sterlin (63 milyon 811 bin TL), Iceberg için 480 bin dolar (24 milyon 211 bin TL), Floating Asset içinse 2 milyon avro (110 milyon 820 bin TL) olarak hesaplandı.