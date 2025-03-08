Bodrum’un minik kalpleri Ramazan coşkusuyla dolu

Minik öğrenciler, kurslarını rengarenk Ramazan süslemeleriyle donatarak bayram havası estiriyor. Kendi elleriyle yaptıkları fenerler, hilaller ve yıldızlarla kurslarını adeta birer Ramazan bahçesine çeviriyorlar. Sadece süslemelerle kalmayan minikler, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide yapımını da öğreniyorlar. Hamur yoğurup pide açan miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Ayrıca, geleneksel Ramazan içeceği olan şerbeti de yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

İftar ve Teravihle Manevi Coşku

Kurslarda düzenlenen iftar programlarında bir araya gelen minikler, oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İftar sofralarında dualar eden çocuklar, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini kavrıyorlar. İftarın ardından teravih namazına katılan minikler, manevi coşkuyu doyasıya yaşıyorlar.

Minik Kalplerden Büyük Mesajlar

Bodrum Müftülüğü Kurs Öğreticileri, 4/6 Yaş Kur'an Kursları'nda düzenlenen bu tür etkinliklerin, çocukların manevi gelişimine büyük katkı sağladığını belirtiyorlar. Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerini öğrenen minikler, geleceğin daha bilinçli ve duyarlı bireyleri olma yolunda önemli adımlar atıyorlar.

Ramazan Ayı Boyunca Etkinlikler Devam Edecek

Bodrum Müftülüğü 4/6 Yaş Kur'an Kursları'nda Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Minik öğrenciler, Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşayarak unutulmaz anılar biriktirecekler.