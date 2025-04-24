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Giriş Tarihi: 24.4.2025 17:42

Boğanın kovaladığı şoför korku dolu anları anlattı: “Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır”

Bingöl'de meydana gelen olayda, şoför Mahmut Bürkük’ün seyir esnasında önüne boğa geldi. Yoldan ayrılmayan boğayı eline sopa alarak uzaklaştırmak isteyen Bürkük, boğanın saldırısına uğradı. Bürkük panik halinde otobüse geri binerken, o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan talihsiz şoför anları anlattı.

İHA
Boğanın kovaladığı şoför korku dolu anları anlattı: Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır

Olay, Bingöl-Genç karayolunun 49. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Mahmut Bürkük, halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir boğa girdi. Bürkük korna çalarak bekledi fakat boğa yoldan çekilmedi.

Bunun üzerine Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Bürkük'ün yaklaşmasıyla bir anda saldırıya geçen boğa, kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.



''EN İYİSİ KAÇMAKTIR DİYE DÜŞÜNDÜM''


Yaşadığı ilginç olayı İHA muhabirine anlatan Bürkük, ''İçmeler hattında çalışıyorduk, boğanın yolun ortasında durduğunu gördüm. Ben de inip kovalamak istedim, korkutmak için de sopayı yanıma aldım. Birden bana saldırınca ben de hemen kaçtım. Diğer tarafa kaçsaydım beni götürürdü, orada araçları da beklettim. Kaçtım, arabayı geçtim sonra içeri geldim. Boğayı kovalamaya gittim baktım boğa niyetini bozmuş, en iyisi yine kaçmaktır diye düşündüm. Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır. Ben de kaçtım, kendimi zor kurtardım'' diye konuştu.

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Boğanın kovaladığı şoför korku dolu anları anlattı: “Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır”
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