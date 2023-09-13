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Giriş Tarihi: 13.9.2023 18:44 Son Güncelleme: 13.9.2023 18:59

Boğaz'a daldı, bir daha çıkmadı!

İstanbul Sarıyer'de Boğaz'a tüpsüz olarak dalış yapan İsa Kulaç bir daha su yüzüne çıkmayınca Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Boğaz'da arama çalışması başlatıldı. Yakınları iyi bir yüzücü olduğunu, karşı yakadan çıkmış olabileceğini fakat bir haber alamamaları nedeniyle panik yaşadıklarını söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Boğaz’a daldı, bir daha çıkmadı!

İstanbul Sarıyer'de öğle saatlerinde Yeniköy sahilde meydana gelen olayda, Boğaz'da tüpsüz olarak dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç'ın uzun süre sudan çıkmadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda İsa Kulaç'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmaları sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma dalgıçları, İsa Kulaç'ın dalış yaptığı noktada ve çevresinde arama çalışmalarına devam etti. Boğaz'da kaybolan İsa Kulaç'ın ağabeyi Beytullah Kulaç, "Salı sabahı saat 10.00 civarlarında dalgıç elbiseleri ile tüpsüz denize dalmış. Sürekli buraya geliyordu. Genellikle çok açılmıyormuş ama iyi bir yüzücü, çıkmış olabilir, karşı tarafa geçmiş olabilir bilmiyoruz. Şu ana kadar arama faaliyetlerinden herhangi bir sonuç elde edilemedi. İnşallah umutlu bir haber bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Boğaz'a daldı, bir daha çıkmadı!
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