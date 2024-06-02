Boğazına kordon dolanan bebeği Türk Hekimleri kurtardı

Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü sağlık ekipleri, her bin doğumda 28 bebek ve 452 annenin hayatını kaybettiği Mozambik'te, muayene ve tedavileri konusunda yardımlarda bulunuyor. Ayrıca yenilenen Ndlavela Sağlık Merkezi'nde ilk kez kullanılacak modern ekipmanların çalışma sistemleri ve kullanımları konusunda yerel sağlık çalışanlarına eğitim veren Türk hekimler, daha sonra sağlık hizmetleri sırasında rehberlik sağlıyor.

BOYNUNA KORDON DOLANAN BEBEK KURTARILDI

Mozambik 100. Yıl Kadın Doğum Polikliniğinde; 2 pediatri doktoru, 2 jinekoloji uzmanı ve 1 yeni doğan hemşiresiyle hizmet veren Yeryüzü Doktorları, doğum için merkeze gelen bir anne ve bebeğinin hayatını kurtarmış oldu. Doğum esnasında boynuna kordon dolanan ve anneyi hayati riske sokan ilk bebeğin doğumu Türk hekimler sayesinde başarıyla gerçekleştirildi. Sağlıkla dünyaya gelen 2'inci bebeğe ise annenin de isteğiyle "Kaan" adı verildi.

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI BİLİNÇ OLUŞTURUYORLAR

Dünyadaki en büyük HIV salgınlarının yaşandığı ve yaklaşık 2,5 milyon kişiye bulaştığı tahmin edilen Mozambik'te eğitim programları düzenleyen Yeryüzü Doktorları, sağlık alt yapısını desteklemek amacıyla yerel çalışanlara kadın doğum ve pediatri alanında eğitimler vererek bölgedeki anne ve çocukların bilinçlendirilmesini hedefliyor.