Haberler Yaşam Haberleri Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 22:44 Son Güncelleme: 24.9.2023 22:44

Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Boksör Sugar Ray Robinson, 1947’de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?



SEÇENEKLER

A- Robinson ringde ölmüştür
B- Rakibi hastanelik olup ölmuştur (CEVAP)
C- Maçın hakemi ringde ölmüştür
D- İkna eden kişi maçı izlerken ölmüştür


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Boksör Sugar Ray Robinson, 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
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