Boksör turistten öldüren yumruk

Antalya'nın Kemer ilçesinde otopark alanında bulunan tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), 25 Ekim'de, boksör olan Rus turist R.K. ile 2 lira tutan tuvalet ücreti nedeniyle tartıştı. Özcan iddiaya göre R.K.'nın attığı yumrukla yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı. Kemer Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Özcan, 2 saat müşahede altında tutulduktan sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.Aynı zamanda kanser hastası olan Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından da Vakıf Yaşam Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorguladı. Olayın kamera kayıtları incelendi. Yaşananların ardından polis, Rus turist R.K.'yı kaldığı otelde gözaltına alındı. R.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Olayın ardından Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan yaşananlara tepki gösterdi. Özcan'ın bir engelli kızının bulunduğunu da belirten yeğeni "İşin peşin bırakmayacağız. 2 liralık bir tuvalet ücretini ödememek için yumruk atılıyor. Yapanın yanına kâr kalmasın" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Özcan'ın cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.