Bölgenin gençleri Girişimcilik Projesi’nde yarıştı

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, geçen yıl haziran ayında başladı. Salgına rağmen proje kapsamında 4 ilde eğitim verildi, Şimdiye kadar 3 bin gence ulaşıldı.



Proje Kapsamında bölgedeki işsizliğin de azaltılması hedefleniyor. Girişimcilik Yarışması'na 4 ilden 67 genç başvurdu. Başvurular, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda projesi başarılı bulunan 3'ü ilan edildi.

Ödül töreninde konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, proje kapsamında girişimcilik kültürünü bölgede yaygınlaştırmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.

Siirt'ten katılan Neslihan Bulgaz "Eko Bio Pazar", Batman'dan Edanur Dursun "Kolektif Atölye" ve Şırnak'tan İbrahim Munis "Cizre Memilheva Kurabiyesi" isimli iş fikirlerinin sunumlarını yaptı. Projenin diğer etaplarında toplamda 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor.