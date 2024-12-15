Bölgenin parlayan yıldızı Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde çocuklara önemli hizmet: “Devlet hastanesi Karadeniz bölgesinde çocuklara şifa dağıtıyor”

Türkiye'de Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı 80 doktor görev yapıyor. Bunlardan 2'si ise Trabzon Numune kampüsünde hizmet veriyor. 2 polikliniğe bu süre zarfında Sinop'tan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'e kadar Karadeniz bölgesinden gelen yaklaşık 2 bin'in üzerinde hasta tedavi gördü.

ÇOCUKLARA ŞİFA DAĞITIYOR

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsü Çocuk Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Mustafa Özaslan, "Bölümümüz 10 ay önce kuruldu. Trabzon'da ve bölgemizde çocuk göğüs hastalıkları olarak hizmet veren birim yoktu. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsünde hizmet veriyoruz. Bölümümüzde, çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolları enfeksiyonu, kronik öksürük, 'prematüre' dediğimiz yani erken doğan bebeklerin akciğer problemlerinin takibi, çocuklarda göğüs kafesi anomalleri, akciğerlerin konjektal ,anatomik tanımı, ve tedavisi yapılmakta. Ayrıca, solunum fonksiyon testi, ter testi, bronkoskopi gibi tanısal cihazlarımız da kuruldu" dedi.

ZOR HASTALIKLARIN MERKEZİ

Dr. Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarda akciğerin içine ince bir kamera ile girerek bazı hastalıkların tanısını ve tedavisini yapıldığı hem tanı hem de tedavi aracı ile Bronskoskopi yapılmakta. Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Sinop gibi çevre iller başta olmak üzere bölgedeki bir çok il ve ilçeye hizmet veriyoruz. Aileler çocuklarıyla hastaneye genelde kronik öksürük için bir çok birime başvuruyor. Tekrarlayan alt solunum yolları enfeksiyonları gibi hikayesi olan hastalarımız geliyor. Bir de bizim için çok önemli olan kronik akciğer hastalarını çok önemsiyoruz. Sağlık Bakanlığı tarama programlarında yer alan hastalık. Bu çocuklar sürekli öksürük, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları karakterisi çok zor bir hastalık grubu. 10 ay önce kurulan bölümümüzde yaklaşık 2 bin'in üzerinde hasta tedavi ettik. Trabzon'da yaklaşık 100 tane çocuk hastamız var. Bu tür hastalar artık bölgemize hitap eden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde takibi yapılıyor. Burada çocuklar için ter testini kurduk, artık birimimizde ter testi yapılıyor. Ayrıca anestezi altında ameliyathanede çok ince bir kamera ile akciğerin içine girip direk akciğeri görüntüleyebiliyor ve tanı koyabiliyoruz. Bölgemizde bu tanıları ve tedaviyi uygulayan tek hastaneyiz" dedi.