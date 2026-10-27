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Giriş Tarihi: 27.10.2026 18:28

Bolu Belediyesindeki ‘ihaleye fesat’ operasyonunda 3 tutuklama

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘zimmet’ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA
Bolu Belediyesindeki ‘ihaleye fesat’ operasyonunda 3 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Ekim sabahı, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ve Tural Ateş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Bolu Belediyesindeki ‘ihaleye fesat’ operasyonunda 3 tutuklama
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