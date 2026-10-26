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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:23 Son Güncelleme: 26.10.2026 10:24

Bolu Belediyesi'ne operasyon: 4 gözaltı

Bolu Belediyesi’ne yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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DHA
Bolu Belediyesi’ne operasyon: 4 gözaltı
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Bolu Belediyesi'ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

#BOLU BELEDİYESİ
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Bolu Belediyesi'ne operasyon: 4 gözaltı
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