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Giriş Tarihi: 16.10.2026 23:08

Bolu Valiliği'nden ani sel ve su baskını uyarısı

Bolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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İHA
Bolu Valiliği’nden ani sel ve su baskını uyarısı
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Bolu Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre Bolu'da 16 Ekim Cuma günü saat 22.00'den 18 Ekim Pazar günü saat 05.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Cumartesi gecesi ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Bolu Valiliği, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

#BOLU
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Bolu Valiliği'nden ani sel ve su baskını uyarısı
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