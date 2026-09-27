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Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:10 Son Güncelleme: 27.09.2026 18:17

Bolu’da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı

Bolu’da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

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İHA
Bolu’da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı
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Yangın, Sağlık Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosundan yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binaya sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle elektrik panosu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BOLU

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Bolu’da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı
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