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Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:12

Bolu’da dehşete düşüren anlar! Laf atma tartışması kanlı bitti: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!

Bolu’nun Mengen ilçesinde laf atma tartışması kanlı bitti. 64 yaşındaki adam bir grup tarafından öldüresiye darp edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bolu’da dehşete düşüren anlar! Laf atma tartışması kanlı bitti: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!
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Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Mengen ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede esnaf olan M.K., otomobiliyle arkadaşını eve bırakmak için giderken ilçe merkezinde durdu. Bu sırada yolda yürüyen R.U. ile M.K. arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. R.U., aracın sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye otomobilin açık olan penceresinden yumruk attı.

TALİHSİZ ADAM ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ

Daha sonra yakınında iş yeri bulunan R.U.'nun oğlu G.U. ile iş yeri çalışanları da olay yerine geldi. Baba ve oğlu ile 2 çalışan, cadde ortasında M.K.'yi tekme yumruk dövdü. Yakınları tarafından hastaneye götürülen M.K.'nin burnunda kırık ve vücudunda yaralanmalar olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında R.U., oğlu G.U. ve 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.U., tutuklandı, R.U. ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.'nun otomobilin içindeki M.K.'ye yumruk attığı, ardından olay yerine gelen grubun M.K.'yi araçtan çıkararak dövdüğü anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

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Bolu’da dehşete düşüren anlar! Laf atma tartışması kanlı bitti: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!
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