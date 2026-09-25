Bolu’da dehşete düşüren anlar! Laf atma tartışması kanlı bitti: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!

TALİHSİZ ADAM ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ

Daha sonra yakınında iş yeri bulunan R.U.'nun oğlu G.U. ile iş yeri çalışanları da olay yerine geldi. Baba ve oğlu ile 2 çalışan, cadde ortasında M.K.'yi tekme yumruk dövdü. Yakınları tarafından hastaneye götürülen M.K.'nin burnunda kırık ve vücudunda yaralanmalar olduğu tespit edildi.