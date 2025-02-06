Bolu’da feci kaza: Devrilen kamyondaki yüzlerce tavuk telef oldu!

Kaza, kar yağışının da etkili olduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Dedeler köyünde bulunan kesimhaneye doğru seyir halinde olan M.G. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, karlı yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savruldu. Kazada yaralanan şoför M.G. ilk müdahalenin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk ise öldü.