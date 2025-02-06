Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da feci kaza: Devrilen kamyondaki yüzlerce tavuk telef oldu!
Giriş Tarihi: 6.2.2025 01:33

Bolu’da feci kaza: Devrilen kamyondaki yüzlerce tavuk telef oldu!

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halinde olan canlı tavuk yüklü kamyon kar yağışının da etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, kaza sonucu yüzlerce tavuk öldü.

DHA
Bolu’da feci kaza: Devrilen kamyondaki yüzlerce tavuk telef oldu!

Kaza, kar yağışının da etkili olduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Dedeler köyünde bulunan kesimhaneye doğru seyir halinde olan M.G. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, karlı yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savruldu. Kazada yaralanan şoför M.G. ilk müdahalenin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk ise öldü.

Kazada canlı kalan tavuklar da başka bir kamyona nakledildi. Kamyonun kasasında toplam 3 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu’da feci kaza: Devrilen kamyondaki yüzlerce tavuk telef oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA