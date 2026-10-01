Bolu’da ilginç görüntü: Başında dubayla traktör sürdü!

Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

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