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Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:55

Bolu’da ilginç görüntü: Başında dubayla traktör sürdü!

Bolu'da trafikte yaşanan anlar görenleri şaşkına çevirdi. Başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü trafikte ilerledi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Bolu’da ilginç görüntü: Başında dubayla traktör sürdü!
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Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti.

Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

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#BOLU

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Bolu’da ilginç görüntü: Başında dubayla traktör sürdü!
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