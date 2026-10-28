Bolu’da korkunç kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Yaralı baba araçta sıkışan oğlunu yalnız bırakmadı!

ARAÇTA SIKIŞAN OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

Otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan ile yanındaki babası Mehmet Aydoğan yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için müdahale ederken, hafif yaralanan babası da onun yanında bekledi.