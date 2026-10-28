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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:27

Bolu’da korkunç kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Yaralı baba araçta sıkışan oğlunu yalnız bırakmadı!

Bolu’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil, TIR’a arkadan çarptı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında yaralı baba, araçta sıkışan oğlunu bir an yalnız bırakmadı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bolu’da korkunç kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Yaralı baba araçta sıkışan oğlunu yalnız bırakmadı!
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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu geçişinin Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uğurkan Aydoğan yönetimindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, tünelde aynı yöne seyreden İran uyruklu Hüseyin Rustami idaresindeki 91AR983 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

Otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan ile yanındaki babası Mehmet Aydoğan yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için müdahale ederken, hafif yaralanan babası da onun yanında bekledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiyecilerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU #KAZA

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Bolu’da korkunç kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Yaralı baba araçta sıkışan oğlunu yalnız bırakmadı!
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