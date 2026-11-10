Bolu’da korkutan araç yangını! Motosikleti alev topuna döndü: Genç sürücü gözyaşları içinde böyle izledi!

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta bulunan Adile Naşit Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
MOTOSİKLETİNİ YANDIĞINI GÖRÜNCE KENDİNİ YERE BIRAKTI
Bu sırada motosikletinin alevler içinde kaldığını gören genç, yaşadığı üzüntüyle kendini yere bıraktı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen motosiklette hasar meydana geldi.