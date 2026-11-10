Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da korkutan araç yangını! Motosikleti alev topuna döndü: Genç sürücü gözyaşları içinde böyle izledi!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:13

Bolu’da korkutan araç yangını! Motosikleti alev topuna döndü: Genç sürücü gözyaşları içinde böyle izledi!

Bolu'da meydana gelen araç yangını yürekleri sızlattı. Alev topuna dönen motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Motosikletinin yandığını gören genç ise üzüntüyle kendini yere bıraktı. Yürekleri burkan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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İHA İHA Yaşam
Bolu’da korkutan araç yangını! Motosikleti alev topuna döndü: Genç sürücü gözyaşları içinde böyle izledi!
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Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta bulunan Adile Naşit Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

MOTOSİKLETİNİ YANDIĞINI GÖRÜNCE KENDİNİ YERE BIRAKTI

Bu sırada motosikletinin alevler içinde kaldığını gören genç, yaşadığı üzüntüyle kendini yere bıraktı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen motosiklette hasar meydana geldi.

O ANLARI ÜZÜNTÜYLE BÖYLE İZLEDİ

Yaşanan olay ve gencin üzüntü yaşadığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

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Bolu’da korkutan araç yangını! Motosikleti alev topuna döndü: Genç sürücü gözyaşları içinde böyle izledi!
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