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Giriş Tarihi: 04.11.2026 20:36 Son Güncelleme: 04.11.2026 20:41

Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bolu’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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İHA İHA
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

#BOLU
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Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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