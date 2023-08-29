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Giriş Tarihi: 29.8.2023 19:29 Son Güncelleme: 29.8.2023 19:30

Bolu'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Bolu'da iki kişi, aralarında daha önceden husumet olan iki kardeşi ara sokakta silahla vurarak yaraladı. Olayla bağlantısı olmayan, ara sokaktan geçen motokurye de silahlardan çıkan kurşunla yaralandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel Sokağa giren İsa G. ve Kaan K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G. ve Kaan K. yanlarında bulunan silahlarla iki kardeşe defalarca ateş etti.



Silahlı saldırıda Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokak üzerinde bulunan motokurye Nadir Tunç (50) da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Aytar (28),Yunus Emre Aytar (29) ve Nadir Tunç (50) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Aytar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bolu'da silahlı çatışma: 3 yaralı
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