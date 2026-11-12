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Giriş Tarihi: 12.11.2026 23:27

Bolu'da yangın paniği! Felçli vatandaşı muhtar kurtardı

Bolu’da tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, mahalle muhtarının kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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İHA İHA
Bolu’da yangın paniği! Felçli vatandaşı muhtar kurtardı
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Yangın, Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felçli olduğu öğrenilen Y.S.'ye ait tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

O sırada sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen dumanları ve alevleri fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren Şenel, dumandan etkilenen Y.S.'yi dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BOLU
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Bolu'da yangın paniği! Felçli vatandaşı muhtar kurtardı
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