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Giriş Tarihi: 13.11.2021 13:51 Son Güncelleme: 13.11.2021 14:10

Bolu'da yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar!

DHA
Bolu’da yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar!

Bolu Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Bolu kesiminde durdurulan otobüsün içinde ve bagaj kısmında yapılan aramada çuvalda 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Esrar bulunan çuvalın sahibi olduğu belirlenen Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

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Bolu'da yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar!
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