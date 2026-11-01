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Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:50

Bolu’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Bolu'da meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. İstanbul istikametinde ilerleyen 3 otomobil peş peşe çarpıştı. Araçların savrulduğu kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bolu’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
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Kaza, D-100 kara yolu Üniversite ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 81 DM 722 plakalı otomobil ile S.G.Y. yönetimindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 ADM 730 plakalı otomobil, S.R.Ç. idaresindeki 14 AR 936 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU #KAZA

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Bolu’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
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