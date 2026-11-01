Bolu’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Kaza, D-100 kara yolu Üniversite ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 81 DM 722 plakalı otomobil ile S.G.Y. yönetimindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 ADM 730 plakalı otomobil, S.R.Ç. idaresindeki 14 AR 936 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.