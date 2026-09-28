Bolu’daki zimmet operasyonunda yeni detaylar! 24 milyon liralık vurgun: İkinci el çadırları yeni gibi ihale etmişler

Yapılan incelemelerde sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL'ye satın aldığı ortaya çıktı. Bu işlemle birlikte kooperatife 23 milyon 922 bin 810 TL fazla ve yersiz ödeme yapılarak, büyük çapta kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.